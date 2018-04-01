Капитан женской сборной России по теннису Мыскина оставила свой пост

Капитан женкой сборной России по теннису Анастасия Мыскина объявила об уходе с пост, который она занимала с 2014 года. Причина, побудившая прославленную теннисистку принять подобное решение – неудачи женской сборной.

"Я написала заявление об уходе,– приводит слова Мыскиной "Спорт-Экспресс". – Думала об этом достаточно давно, но хотелось вернуть команду в Мировую группу. Жаль, что в итоге сделать этого не удалось. В неудачах сборной всегда виноват только капитан, поэтому всю ответственность за последние поражения я беру на себя. Все-таки наши девочки давно приучили всех, что они самые лучшие и всегда должны бороться за победу, чего я и хочу пожелать своему преемнику и всей нашей сборной".

В апреле сборной России предстоит матч за право остаться в Мировой группе II с командой Латвии. Нашу команду будет готовить новый капитан. Согласно информации "Спорт-Экспресс" им станет Игорь Андреев.