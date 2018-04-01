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Отравление Скрипаля 46 минут назад

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1 апреля 201821:15 Дмитрий Киселёв

Логика Лондона: расстрелять, чтобы доказать виновность

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4 марта в английском городке Солсбери отравили двух россиян — Сергея Скрипаля и его дочь Ольгу. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт. Англия дело не расследовала. У Scotland Yard нет даже подозреваемых. Есть лишь обвинение России в химической атаке на Великобританию. Россия потребовала объяснений и полной откровенности от Лондона, а именно регламентированных действий, предусмотренных в таких случаях Конвенцией о запрещении химического оружия. Королевство связано по этой конвенции обязательствами. Лондон ими пренебрег.

Вместо этого Великобритания выслала 23 российских дипломата и потребовала от других солидарной реакции. При этом никаких реальных доказательств никому представлено не было. Вместо них зарубежным послам раздали пять страниц презентации про некий газ "Новичок": мол, изобретала его Россия, значит, она и виновата.

"Вести недели" уже говорили о том, что "Новичок" не химическое вещество, а система кодированной регистрации различных боевых систем, использующих различные химикаты. Но обратим внимание просто на английскую логику. Она примерно такова. Если кто-то кого-то ударил по голове iPad, то с высокой степенью уверенности виноваты Соединенные Штаты, поскольку iPad — сугубо американское изобретение.

Но тогда и если кто-то, скажем, в России подавится сэндвичем, то, конечно же, виновата будет Великобритания. С высокой степенью вероятности. Ведь в XVIII веке это британский министр иностранных дел Джон Монтэгю — граф Сэндвич — изобрел первый фастфуд, чтобы есть не ножом и вилкой, а одной рукой, не прерывая многочасовой игры в карты.

А теперь подробно разберем всю британскую, с позволения сказать, доказательную базу. Составлена она с легкостью комиксов. На обложке жиденького альбома под названием "Инцидент в Солсбери" — герб Великобритании и девиз на нем по-французски: "Бог и мое право". Дата — 22 марта 2018 года. Москва. Ведь изначально среди дипломатов эта "хрень" распространялась британским посольством в России. На первой странице — хроника событий. 4 марта — отравление Скрипалей. 8-го — жалоба Лондона в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). 12-го — премьер Тереза Мэй публично объявляет об отравляющем газе "Новичок" и требует от России ответа. В ночь на 13-е ультиматум истек. Россия ничего не объяснила.

А что, собственно, было объяснять? Преступление — в Англии. Их полиция ничего не расследовала. Из Лондона Москве вообще не дали никакой информации про случившееся с российскими гражданами. И мы еще что-то должны объяснять?! Никаких доказательств никому англичане до сих пор не дали. Да и не могут дать, поскольку сами утверждают, что расследование еще не закончено и продлится недели, а может быть, и месяцы. Повторюсь, у английской полиции в деле даже нет подозреваемых.

И все же пойдем по цепочке дальше. 14 марта премьер Тереза Мэй объявляет о "наказании" России и пишет письмо в ОЗХО. 18-го Россия предпринимает ответные меры в адрес королевства. 19-го в Англию прибывает делегация ОЗХО. 20-го 23 российских "офицера разведки" — так и написано — выдворяются из Лондона. На первой странице — еще фрагмент карты Солсбери с обозначением дома Скрипалей, пиццерии и местного паба. Плюс два фото: Скрипалей и британского полицейского, якобы тоже отравленного. Все, как видим, сильно.

Вторая страница — ключевая. В ней говорится, что нервно-паралитический газ "Новичок" обнаружен экспертами британского Минобороны и сертифицированной лабораторией в Porton Down. Где обнаружен, не уточняется. Где-то... Далее — о том, что этот "Новичок" разрабатывался только в России. Что использование — жестокое нарушение Конвенции о запрещении химоружия. И что это — первое применение химоружия в Европе после Второй мировой. А далее — самое главное: "Мы не сомневаемся, что ответственность несет Россия".

Подождите, здесь помедленнее. Место во всей цепочке — тонкое. Самое тонкое. Здесь и рвется. До сих пор ведь не приведено ни одного доказательства! Беллетристика. И даже ни одной ссылки на некие процессуальные действия. Вообще ничего! Значит, ничего у англичан и нет. Ведь если бы было, то почему бы и не написать? Почему бы и не предъявить России? Почему бы и не припечатать? Нет! Но зато — сразу вывод: "Мы не сомневаемся". Но ведь сомнение или их отсутствие – это, по сути, вопрос веры. О чем здесь спорить? Это уже про свободу совести. Каждый имеет право. И "мы не сомневаемся" — это описание внутреннего душевного состояния, а не твердый факт, который может лежать в основе доказательств. Но британцы тупо прут дальше: "Ни у одной страны нет таких возможностей, намерений и мотивов".

Это что, шутка такая? Мало ли русофобии в этом высокотехнологичном мире? И разве мало стран, что проводят скрытые спецоперации, стравливая других ради усиления собственных позиций? Да и сама Великобритания в этом мастерица.

А почему Штаты исключать? Ведь втравливала же Америка Великобританию в позорные войны — от Ирака до Ливии. Втемную. Под ложными предлогами, например, через пузырек с белым порошком. А Лондон и "вписывался". А потом у себя же и парламентские расследования проводили, мол, как оно так получилось, что стали аморально воевать? И какой ужасный вред Великобритании та неоправданная война нанесла?

Все же помнят, как Тони Блэр извинялся. Так, может, сейчас так же? Об Украине и не говорим. А ведь у Украины — до сих пор не уничтоженная часть советского химарсенала. Умалчиваем также о частных лицах и всевозможных фондах с неограниченными возможностями. И, тем не менее, виновата Россия.

Страницу два венчает прямая цитата Терезы Мэй про то, что Россия "с высокой степенью вероятности" виновата за этот ужас. На фото — эмблема ОЗХО (ОЗХО пока ничего не сказала, но ОЗХО уже "пристегнули") и человек в противогазе — для устрашения. Собственно, на этом "доказательства" заканчиваются.

Страница три — как вообще действует на организм яд: мозг, сердце, легкие, кишечник. Ничего не доказывает в данном конкретном случае и никакой связи со Скрипалями. Здесь, правда, говорится, что Скрипали в больнице, но ни диагноза, ни медицинских документов нет. Да, важный момент: дело расследуют более 400 специалистов из контртеррористических подразделений и даже армии. Но никаких результатов их деятельности не приводится. Ноль. За доказательство эффективности выдаются цифры привлеченных людей. Как это у гоголевского Хлестакова? 35 тысяч одних курьеров.

Страница четыре — список прежних грехов России. Это до кучи. В восьмигранниках (графика, надо сказать, ужасная) – обиды:

от Александра Литвиненко и атак на эстонский Интернет до вторжения в Грузию, Крыма, сбитого малайзийского "Боинга", вмешательства в американские выборы и мутной истории с якобы изнасилованием несовершеннолетней россиянки Лизы в Германии. Мол, если все это так, то уж точно и Скрипалям Россия сделала плохо. Полемика с этим оскорбляет разум.

Пятая – последняя — страница — список наказаний, которые Великобритания предлагает в отношении России. При чем здесь Скрипали, вообще неясно. Не логика, а песня. Расстрелять, чтобы тем самым доказать виновность. Примерно так. Мол, как же не виноват? Ведь расстреляли. Мы это проходили. И такую логику хорошо помним. Говорили же в сталинские времена: "Ни за что не сажают". Нынешней Англии, судя по всему, такое стало близким.

В общем, у Великобритании против России нет ни одного факта. Дело об отравлении Скрипалей в том виде, в каком оно разворачивается сегодня, — чья-то злонамеренная антироссийская конструкция. Не исключено, что смоделирована с отвлекающей целью. Тут в газете "Известия" вспомнили статью Бориса Джонсона в английском Telegraph пятилетней давности, но показывает ход мысли нынешнего министра иностранных дел Великобритании: "Предположим, вы проигрываете спор. Факты полностью против вас, и чем больше люди фокусируются на том, что реально происходит, тем хуже для вас. В таких условиях самое лучшее, что вы можете сделать, — это совершить маневр, который один тертый политтехнолог называл "бросить дохлого кота на стол". Есть абсолютно понятный эффект от дохлого кота на обеденном столе, и это не о том, что люди почувствуют испуг и отвращение. Это правда, но это неважно. Главное, как говорил мой австралийский друг, что все заорут: "Ой, дохлый кот на столе!" Другими словами, они будут говорить о дохлом коте, то есть о чем вам хочется, чтобы они говорили, и перестанут говорить о вещах, с которыми у вас проблемы".

Проблемы и у Великобритании, например, с Brexit, есть. Говорить о них неприятно. Лучше публику отвлечь. И есть проблемы у США. После того, как американские генералы признали заведомую неэффективность своей противоракетной обороны и фактически растраченные деньги, надо на стол бросить дохлого кота. Уж лучше пусть его все обсуждают.

Свое чувство малой ценности Борис Джонсон решил компенсировать выспренней речью в парламенте о важности Великобритании для человечества. Начал с увеличения бессмысленных военных расходов, а завершил действительно впечатляющими достижениями британской культуры — от Британского музея до фантастического светового меча из "Звездных войн". Ну, к Британскому музею Борис Джонсон отношения не имеет, а что касается хвастовства световым мечом, то картина, в общем, американская, хотя что-то из "Звездных войн" действительно снималось в Англии.

"А какое главное оружие в "Звездных войнах"? А где был изобретен световой меч? В каком районе Лондона? В этом и заключается разница между современной Великобританией и правительством Владимира Путина. Они создают "Новичок", а мы создаем световые мечи. Первое — ужасное оружие убийства, второе — фантастический реквизит, который странно гудит. Но какое из этих орудий более эффективно в современном мире? Какое принесло больше пользы для экономики? Какое поразило воображение трех поколений детей и заработало миллиарды? Какое из них пользуется всеобщей любовью, а какое можно только презирать? Именно эта сила одержит верх", — уверен Джонсон.

Вообще это уже какой-то бред — Борис Джонсон, размахивающий световым мечом. В Сети уже про это много. Прообраз светового меча — это лазер. Лазер — русское изобретение. Басов и Прохоров получили за это Нобелевскую премию. Но если световой меч как реквизит для кино — действительно плод британской культуры, то отлично. Да и вся британская культура — бесценный вклад в человеческую цивилизацию. Но только сам Борис Джонсон в этой британской культуре — слабое место, отпугивающая фигура. Уж слишком компрометирует Великобританию, делая ее куда менее привлекательной, чем она могла бы быть.

Текст: "Вести недели"

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