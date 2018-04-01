Отношения Британии с ЕС пропитаны ядом, как и дело Скрипалей

Как Лондон дурачит мир? И какие секретные опыты с химоружием ведет сама Великобритания близ Солсбери?

Лондонский таблоид Telegraph, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в британском правительстве собираются закрыть торговое представительство России. Не утруждая себя аргументами, Telegraph называет торгпредство "логовом шпионов". Для Лондона теперь это — норма.

В правительстве у этой газеты свои люди есть. Нынешний министр иностранных дел Борис Джонсон годами сидел здесь на высокой зарплате, получая по пять тысяч фунтов за свои статьи. Агитируя за Brexit, Джонсон ссорил свою страну с Евросоюзом. Теперь проделывает то же самое в отношении Москвы.

Словесные упражнения британских деятелей вроде Джонсона скрывают главное: у Лондона, кроме обвинений, России нечего предъявить.

Свои международные обязательства Великобритания не исполняет. Официальных российских представителей не пускают к гражданке России Юлии Скрипаль. Считается, что она вместе со своим отцом находится в госпитале в Солсбери. Появились сообщения о ее внезапном выздоровлении. Якобы теперь она может самостоятельно принимать пищу и говорить.

Многое будет зависеть от того, что она сможет сообщить следствию. И есть ли ей вообще что рассказать. И — главное — как полученной информацией распорядятся британские власти. Возможно, к Юлии Скрипаль пустят хотя бы ее родственников. Ее двоюродная сестра Виктория собирает документы для поездки в Англию.

Прошло уже четыре недели, а реальной информации о ходе расследования нет. Есть только путаные и взаимоисключающие версии. То говорили про отравленный букет цветов, потом возникла версия о яде в чемодане Юлии Скрипаль, с которым она приехала из России.

Теперь Scotland Yard утверждает, что наивысшая концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена в доме Скрипаля на входной двери. При этом дверь с подковкой на счастье долгое время не внушала никаких опасений. В то время как по Солсбери бродили люди в скафандрах, рядом с домом Скрипаля дежурили обычные полицейские безо всякой защиты и ничем не отравились. Недавно дверь сняли с петель и увезли на экспертизу. Надо понимать, в секретную военную лабораторию Porton Down, где ранее установили, что бывший полковник и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, производство которого британское правительство приписало России.

Лаборатория известна тем, что здесь десятилетиями испытывали нервно-паралитические газы на живых людях. Первые образцы страшной отравы попали сюда после Второй мировой войны, британцы вывезли запасы боевых отравляющих веществ из разгромленной нацистской Германии. С 1945-го по 1989 годы в экспериментах лаборатории в качестве подопытных кроликов приняли участие 3400 человек. Информация о чудовищных экспериментах всплыла во время судебного разбирательства между Министерством обороны и родственниками Рональда Мэддисона. Этот военнослужащий королевских Военно-воздушных сил погиб в Porton Down в мае 1953 года во время испытаний газа зарин.

Родители 22-летнего Мэддисона получили закрытый гроб и 80 фунтов стерлингов на похороны. Они не знали, что их сына в Porton Down после смерти буквально выпотрошили: части тела, кожу и внутренние органы, включая мозг, оставили для дальнейших токсикологических экспертиз.

Повторное расследование состоялось спустя 50 лет. Виновных так и не нашли, но Министерство обороны выплатило родственникам Мэдиссона в качестве компенсации 100 тысяч фунтов стерлингов.

Для того чтобы выжить после соприкосновения с боевым отравляющим веществом, как можно быстрее необходим мощный антидот. И то, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, по мнению экспертов, означает лишь одно: в Солсбери с первых дней знали, с чем имеют дело.

Российский МИД назвал провокацией инцидент в аэропорту Хитроу, где представители британского Министерства внутренних дел устроили обыск самолета "Аэрофлота".

"Они разрешили лишь мне одному находиться на самолете. Значит, экипаж весь покинул самолет, произвели досмотр полностью. После этого 5-7 минут досмотр, после этого они зашли ко мне в кабину, посмотрели люки. Никаких актов досмотра, никаких причин мне так и не назвали. У меня не было возможности наблюдать за их действиями. По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками", — рассказал Виталий Митрофанов, командир воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот".

В британском МВД это назвали плановой проверкой. Раньше такого не было. Теперь правительство Терезы Мэй обещает пересмотреть несколько сотен так называемых "виз инвестора", которые купили здесь российские бизнесмены, чтобы получить в Великобритании вид на жительство.

"Русская тема" на время затмила болезненный для страны Brexit. Начался крайне важный отсчет: до выхода Великобритании из Евросоюза остался год.

Пока британские стратеги не придумали ничего лучшего, как привязать к себе Европу, раскручивая отравление в Солсбери как атаку на весь Евросоюз. Проблема в том, что отношения с европейскими партнерами пропитаны ядом уже давно. И во многом по инициативе самого Лондона.