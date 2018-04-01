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1 апреля 201822:30

Си принял Кима как старого друга

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Автор: Дмитрий Киселёв

С 25-го по 28 марта длился первый зарубежный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына — в Китай. Все выглядело очень органично. Си Цзиньпин принял соседа как старого друга. Жены с точеными фигурами словно всегда мечтали поболтать о своем — каково это, быть супругами столь значительных людей для планеты? Пока лидеры обсуждали за закрытыми дверьми то, что другим знать не положено, бронепоезд Ким Чен Ына, на котором он прибыл в Пекин, стоял на запасном китайском пути.

Конечно же, Трамп за всей внешней стороной визита внимательно наблюдал из-за океана. Конечно же, выдал эту встречу за свой успех. Но, честно говоря, получилось как-то смешно, ведь в Белом доме никогда не узнают содержание пекинских бесед. Конечно же, говорили и о денуклеаризации, то есть об отказе от ядерного оружия.

Для США из Пекина — хорошая весть: Ким Чен Ын — за денуклеаризацию. Но в том смысле, что вместе с Северной Кореей от ядерного оружия должны отказаться также Америка, Россия и Китай — все ныне ядерные государства Восточной Азии. Вот вам и денуклеаризация. Ким Чен Ын не против. Если Трамп этого еще не слышал, то Ким уже скоро будет готов повторить свою позицию Трампу лично. Крепкий перец.

Автор: Анастасия Саховская

Отточено каждое движение: китайская церемония приветствия абсолютно традиционна — так принимают лидеров всех стран. Но в этой все же была одна особенность: когда тепло — а в Пекине было плюс 23 — ее обычно проводят на улице. Си Цзиньпин приветствовал Ким Чен Ына внутри Дома народных собраний: возможно, чтобы до конца соблюсти конфиденциальность визита.

Состав "подловили" на мосту китайско-корейской дружбы. Вот фотографии внезапно появившихся ограждений у здания вокзала в приграничном Дандуне. А вот перрон — японские СМИ по желтой полосе на вагонах проводят параллели: на таком же поезде предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир, страдавший аэрофобией, приезжал в Пекин. Его сын, по слухам, предпочитает самолеты. Но не в этот раз.

Вот он в том самом вагоне еще в дороге говорит с главой Департамента по международным делам Компартии Китая. На вокзале — почетный караул и красная ковровая дорожка, по Пекину северокорейцы передвигались в кортеже без опознавательных знаков в сопровождении мотополиции.

В правительственной резиденции "Дяоюйтай" проходила часть переговоров Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Что любопытно, 12 лет назад отца нынешнего лидера Ким Чен Ира, который также был в Пекине с необъявленным визитом, принимали здесь же. И тогда речь тоже шла о возобновлении переговоров по ядерной программе КНДР в шестистороннем формате с участием двух Корей, России, США, Китая и Японии и об экономическом сотрудничестве Пекина и Пхеньяна.

Кадры, снятые в саду внутри резиденции. Видно, что тепло во всех смыслах: лидеры долго и крепко жали руки, но вот братских объятий, принятых у предыдущих лидеров КНДР и Китая, все же не было. Однако именно о традициях многолетних отношений двух стран и опыте поколений несколько раз по очереди говорят на встрече. Речи лидеров почти дословно приводит китайская пресса: "Визит состоялся в особое время и имел большое значение. Это стратегический выбор КНДР — передать и развивать дружбу с Китаем в новой ситуации, и она останется неизменной при любых обстоятельствах".

Какая именно "новая ситуация или новые обстоятельства", звучащие рефреном в словах Ким Чен Ына, догадаться, кажется, нетрудно. Все-таки 7 лет он не ездил в Китай, между странами была некая напряженность. Немного напряжен, как видно на некоторых кадрах, глава КНДР был и сейчас в отличие от Си Цзиньпина, который часто улыбался и выглядел хозяином положения. Пекин таким образом показывает свою ключевую роль в ситуации, из первых уст слышит, что думает КНДР, считают эксперты, к тому же Си Цзиньпин знает, как нужно разговаривать с Трампом.

Сразу по возвращении Ким Чен Ына — одна дипломатическая сенсация за другой. Межкорейский саммит пройдет 27 апреля, встреча с Трампом возможна уже в мае. В июне Япония предложила шестисторонние переговоры на своей территории. Вашингтон знал о визите, подтвердил Трамп в своем Twitter, Сеул – тоже: президента Мун Чжэ Ина еще раз лично проинформировал член Госсовета Китая Ян Цзэчи.

Томас Бах говорил в Пхеньяне об участии сборной КНДР в будущих Олимпийских играх и вкладе северокорейцев в мировой спорт и улетел в статусе "друга".

Расклад в азиатской дипломатической игре с американцами, очевидно, меняется — участники готовят козыри. А СМИ тем временем обсуждают даже элегантность первой леди КНДР Ли Соль Чжу — стильные костюмы от национальных дизайнеров на приветственном банкете, на выставке в Академии наук, при том что это ее второй выход в свет, и до сих пор даже сведения о ней были обрывочными. Впрочем, видимо, теперь о КНДР мир узнает много нового.

Текст: "Вести недели"

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