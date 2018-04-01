Трамп пригрозил "ядерным вариантом" решения проблемы нелегалов

Трамп пригрозил "ядерным вариантом" решения проблемы нелегаловЧитайте нас в Telegram
Американский президент Дональд Трамп больше не собирается договариваться с демократами по программе защиты детей нелегалов от депортации (DACA). Данная программа защищает от депортации около 700 тысяч человек, попавших на американскую территорию детьми и находящихся в США, не имея на то законных оснований. По условиям DACA, таким лицам предоставляется отсрочка депортации на два года, затем ее можно продлить, передает РИА Новости.
Сотрудникам пограничной службы США, по словам Трампа, не дают эффективно выполнять свою работу по борьбе с нелегалами на границе из-за "нелепых либеральных законов демократов" наподобие того, согласно которому нарушителей границы после задержания отпускают. В итоге республиканцам придется пойти на "ядерный вариант" (nuclear option) и немедленно принять жесткие законы в области миграции. "Больше никаких сделок по DACA!" — пообещал Трамп в "Твиттере".
Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 апреля 2018 г.
Под "ядерным вариантом" подразумевается изменение правил утверждения законопроектов в Конгрессе США, когда для их принятия требуется не две трети голосов, а простое большинство. В настоящее время у Республиканской партии — простое большинство в обеих палатах Конгресса.
Власти Мексики, по словам Трампа, "делают очень мало или вообще ничего, чтобы остановить поток людей в эту страну через ее южную границу, а затем и в США. "Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами, — возмущен Трамп. — Они должны остановить огромные потоки из наркотиков и людей, либо я покончу с их дойной коровой NAFTA (Североамериканским соглашением о свободной торговле). Нужна стена!"
Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 апреля 2018 г.
Ранее президент Трамп был вынужден утвердить бюджет США, в котором на его программу строительства стены на границе с Мексикой выделены лишь 1,6 миллиарда долларов вместо запрошенных Белым домом 25 миллиардов. Переговоры по изменению соглашения NAFTA США, Мексика и Канада ведут уже около года. Пока им так и не удалось прийти к компромиссу. Что касается программы DACA, Трамп неустанно призывает Конгресс отменить или модифицировать ее, однако демократы отказываются это делать.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Аман Тулеев подал в отставку
- Цивилев накажет всех виновников кемеровской трагедии
- Российские дипломаты вернулись из США
- Поветкин отправил Прайса в нокаут
- В Москву идет тепло
Самое читаемое
-
Мужчина, потерявший семью в "Зимней вишне", опубликовал новое видео начала пожара
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем 2" жестоко убит в Москве
- "Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода
- Получившему убежище во Франции журналисту Намазову выстрелили в спину, его жене – в голову
- Закрытая церемония, закрытый гроб: в Москве похоронили Сергея Мавроди
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Дипломаты пакуют чемоданы
- Что скажет Юлия Скрипаль, и дадут ли ей это сделать
- Новые детали в деле о пожаре в Кемерове
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- Сергея Мавроди похоронили в спешке и закрытом гробу
- Народный патруль расчищает тротуары от автохамов
- В правительстве готовятся нанести смертельный удар по билетной мафии
- Вернуться в детство или поработать в театре: чем заняться в Москве в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет
- В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона
- Микробиологи отыскали ахиллесову пяту болезнетворных бактерий
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак