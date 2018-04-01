У Кемеровской области в воскресенье сменился глава. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Как сообщается, он будет руководить регионом до вступления в должность избранного губернатора. И сегодня же Цивилев провел первое совещание в новой должности. Какие заявления на нём прозвучали, и какую реакцию вызвало назначение?

Кадровые перестановки в Кемеровской области уместились в один документ – Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева, поблагодарив его за работу, и тут же назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сергея Цивилева. Первое свое заседание в новом качестве он уже провел, и речь шла, конечно, о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".

"Самое главное — ликвидация последствий этой ЧС, проводились встречи с родственниками, наша обязанность все обещания исполнить. Здания этого не будет, решение по нему принято. Сейчас самое главное — закончить все экспертизы, чтобы у нас были основания для сноса здания", — заявил и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

На вопрос – кто такой Сергей Цивилев? — в общих чертах местные чиновники себе уже ответили. Как минимум, эффективный менеджер. Окончил с отличием Нахимовское училище в Севастополе, во флоте дослужился до звания капитана третьего ранга и только после этого пошел по стезе экономики – в Санкт-Петербургский университет. Далее работал по специальности в банке "Аэрофлот", юридической фирме "Нортэк", горнодобывающей компании "Колмар", со 2 марта стал заместителем бывшего губернатора Кемеровской области Тулеева, а теперь и вовсе занял его место, в силу обстоятельств.

"От нового руководителя, тем более такого ранга, ожидается открытость. Но ему понадобится время для анализа тех проблем, которые у нас есть в регионе", - сказал депутат Кемеровского городского совета народных депутатов Юрий Скворцов.

Проблем в регионе, действительно, немало. Начинать стоит, конечно, с пожара в "Зимней вишне", что сразу ставит нового руководителя в сложное положение. Но, кроме решения этого вопроса, от Цивилева уже ждут энергичных мер и в других областях, особенно, в промышленности, ведь Кемерово — регион добычи угля и других полезных ископаемых, а эта тема новому руководителю очень близка.

"Я думаю, что назначение Сергея Цивилева будет только улучшать ситуацию. Конечно, все зависит от стратегии, которую выберет Цивилев во взаимоотношениях с общественными организациями, с национальными организациями, с религиозными, но я полагаю, что он, как эффективный менеджер, как талантливый руководитель, который проявил себя в своей компании, выстроит хорошую конструктивную работу", — сказал председатель Координационного совета по национальным общественным объединениям Кемеровской области Радомир Ибрагимов.

Конструктивную работу планировать и выстраивать придется с перспективой, минимум, на полгода. Выборы губернатора в Кемерово пройдут только 9 сентября 2018 года, а до этого времени придется решить не одну проблему.