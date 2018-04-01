Тема:

Обмен санкциями 36 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 апреля 201822:15

Назад в прошлое: Трамп воодушевил разведчиков

Читайте нас в Telegram

Автор: Дмитрий Киселёв

У Соединенных Штатов Америки официально появился новый госсекретарь. По-нашему — министр иностранных дел. После того,как Тиллерсона президент Трамп уволил через Twitter, новым шефом американской дипломатии стал Майк Помпео, экс-директор ЦРУ. К международной дипломатии ранее отношения не имел, но зато дипломатический дебют у него получился ярким: 60 наших дипломатов высланы из США. Решение состоялось после отставки Тиллерсона. Значит, Майк Помпео к этой истории уж точно причастен. Как точно причастен и к отвратительным попыткам вербовки наших отъезжающих дипломатов, ну, чтобы в Москву их отправить уже с американским заданием. Мило.

Зато в Москве посол США Хантсман на голубом глазу заявляет: "Мы можем сесть за стол и честно поговорить о том, что значит быть надежным и ответственным партнером". Но как раз именно это мы и не можем сделать, потому что ни американцы, ни британцы не желают не то что говорить честно — вообще говорить. Одни ультиматумы, санкции и высылки. Это разрушение дипломатии как метода находить решения и разрушение дипломатии как профессии. Ведь если высшими дипломатами назначают людей от международных отношений далеких, то это воплощение в жизнь хорошо знакомого нам лозунга: "И кухарка может управлять страной". Тоже проходили. Знаем. Не надо. Зато там пока так. К чему это приводит?

Автор: Александр Христенко

Уезжавших дипломатов провожали всем посольством. Объявленные персонами нон-грата сотрудники дипмиссии с супругами, детьми спешили к автобусам. Под звуки марша "Прощание Славянки" жали руки коллегам, остающимся работать, желали друг другу удачи.

Открыты ворота. Выезжают автобусы с российскими флагами, наши дипломаты покидают территорию посольства и вообще территорию США, направляются в аэропорт. Это самая масштабная высылка за всю историю российско-американских отношений — сразу 60 дипломатов — а с учетом членов их семей всего США покидает 171 человек.

Возглавляла колонну машина посла — Анатолий Антонов хотел лично убедиться, что вся процедура в аэропорту пройдет корректно. Автомобили с дипломатическими номерами ехали без какого-либо явного сопровождения с американской стороны, а вот на подъезде к аэропорту на обочине их уже ждали машины со спецсигналами, которые направили колонну к специальному въезду в аэропорт, ведущему сразу на летное поле.

Там наших дипломатов уже ждали два правительственных Ил-96 специального летного отряда "Россия", прибывших из Москвы. Накануне их загрузили коробками и чемоданами с личными вещами уезжающих. С разницей в два часа самолеты поднялись в воздух: один сделал промежуточную посадку в Нью-Йорке, чтобы забрать сотрудников постпредства России при ООН и консульства, которых американцы решили выслать, второй борт напрямую полетел домой. К этому моменту журналисты уже отсканировали бросившийся в глаза QR-код, который наши дипломаты разместили на автобусах. За кодом скрывалась интернет-ссылка на видеообращение посла.

"Десятки наших коллег — российских дипломатов — покидают США. Они не враги Америке. Американские власти выслали своих друзей. Дипломаты развивали отношения между Россией и США", — заявил Анатолий Антонов.

"Добро пожаловать в Российский культурный центр", — эту фразу теперь уже бывший директор центра Олег Жиганов говорил всем многочисленным гостям. Американцы любили приходить сюда послушать концерты, посмотреть выставки, наше кино. Здесь же — уроки русского. Максимальная открытость. Но и руководителя культурного центра власти США внесли в список на высылку.

На одной из стен нарисованы американские астронавты и наши — Юрий Гагарин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая и открывала этот культурный центр в 1999 году. Картина символизирует эпоху достойного соперничества сверхдержав, которое затем перешло в сотрудничество. А вот как изобразить то, что происходит сейчас?

"Антироссийская истерия американского истеблишмента достигла такого уровня, что какому-то логическому осмыслению просто не поддается. Это непонятный и хаотичный способ уколоть", — сказал Олег Жиганов, бывший руководитель Центра науки и культуры в Вашингтоне.

Среди тех, кого объявили персонами нон-грата, и совсем молодые дипломаты, и опытные высокопоставленные сотрудники, например, торгпред России Александр Стадник, у которого до этого американцы захватили здание торгпредства в Вашингтоне. Эту же участь постигнет резиденция генконсула в Сиэтле. Это российская госсобственность, которую Госдеп потребовал освободить к 24 апреля. А вот само консульство надо было закрыть уже 30 марта.

Все последние дни работы в холле толпились люди, которые надеялись в последний момент забрать готовые документы, — в тот момент в консульстве до потолка громоздились коробки. Его закрытие американская сторона объяснила тем, что оно слишком близко располагается к заводу Boeing и базе подводных лодок Kitsap. Близко — это в 50 километрах.

"Это полная чушь! И, конечно, комментировать тут нечего. Мы занимаемся своими прямыми консульскими обязанностями ежедневно, и нам абсолютно нет никакого дела до каких-то баз. Что касается Boeing, то могу сказать, что наше консульство оформляло сотрудникам этой крупнейшей американской корпорации визы", — отметил генконсул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.

Москва дала Вашингтону абсолютно зеркальный ответ: высылаются 60 американских дипломатов, закрывается консульство в Санкт-Петербурге. Но в Госдепе этой реакцией возмутились.

"Становится совершенно ясно, что Россия не настроена на диалог. Я хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты вопреки многим другим странам приняли решение выгнать российских шпионов. Мы не рассматриваем это как дипломатический ответ в духе "зуб за зуб". Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь", — заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

В Белом доме отметили, что решение о самой массовой в истории высылке российских дипломатов принимал лично Трамп. При этом сам он на эту тему так и не проронил ни слова ни на камеры, ни в Twitter. Но за антироссийские действия сорвал аплодисменты.

Hараздававшая на Майдане печенье, бывшая замгоссекретаря Виктория Нуланд довольна. "Я рада, что у нас теперь согласованная, скоординированная политика с ключевыми союзниками в отношении России. Думаю, это вообще впервые, когда администрация Трампа смогла скоординироваться с союзниками. Теперь мы должны продолжать давление по всему спектру", — сказала она.

Трамп воодушевил истеблишмент, а влиятельным ветеранам разведки словно подарил по персональной машине времени.

"Все, что происходит, знакомо, немного как в старые времена. Мы жестко ведем себя с Россией, мы действуем согласованно с союзниками по всему миру, у нас лидирующая роль. Очень не по-трамповски. И я очень счастлив наблюдать все это", — подчеркнул Майкл Хайден, экс-директор ЦРУ.

Дональд Трамп до сих пор в центре расследования спецпрокурора Мюллера, который ищет следы возможного сговора лидера США с Кремлем. Впереди еще промежуточные выборы в Конгресс, с которыми у республиканцев проблемы. Антироссийская тема сейчас — самый беспроигрышный вариант. В администрации дали понять, что могут пойти и еще дальше.

"Мы знаем о подходах к нашим дипломатам, их пытаются склонить к сотрудничеству с американскими специальными службами. Им предлагают взаимодействовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Я считаю эти действия возмутительными, провокационными", — отметил Анатолий Антонов.

Подобные заявления на официальном уровне слышны только от российской стороны.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:59

"Аритмия" получила "Нику" как лучший фильм года

21:19

ДТП в Башкирии: двое погибших

20:58

В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"

20:33

Российского консула не пускают к арестованным на Украине морякам

20:32

Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

20:15

Умер правнук Римского-Корсакова

19:40

В Москве задымилось 24-этажное общежитие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин жестко отреагировал на произошедшее в Кемерове

Путин жестко отреагировал на произошедшее в Кемерове

1 час назад
Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни"

Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни"

49 минут назад
МИД РФ обнародовал 13 вопросов к ОЗХО

МИД РФ обнародовал 13 вопросов к ОЗХО

2 часа назад
Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

2 часа назад
"Аритмия" получила "Нику" как лучший фильм года

"Аритмия" получила "Нику" как лучший фильм года

22 минуты назад
Пиар и деньги: недобросовестные политики и блогеры хайпанули на смерти детей

Пиар и деньги: недобросовестные политики и блогеры хайпанули на смерти детей

3 часа назад
ДТП в Башкирии: двое погибших

ДТП в Башкирии: двое погибших

1 час назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Цивилев провел первое совещание в новой должности

Цивилев провел первое совещание в новой должности

3 часа назад
Российского консула не пускают к арестованным на Украине морякам

Российского консула не пускают к арестованным на Украине морякам

2 часа назад
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

30.03.2018 18:45
В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"

В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"

1 час назад
В Тихом океане нашли редкие земли, а в Бахрейне - крупнейшее за 86 лет месторождение нефти

В Тихом океане нашли редкие земли, а в Бахрейне - крупнейшее за 86 лет месторождение нефти

4 часа назад
Умер самый кровавый правитель Гватемалы

Умер самый кровавый правитель Гватемалы

54 минуты назад
По доходам Ляшко оставил позади и Порошенко, и Гройсмана

По доходам Ляшко оставил позади и Порошенко, и Гройсмана

1 час назад
Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по керлингу

Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по керлингу

23 минуты назад
ЦСКА одержал минимальную победу на "Ростовом" в чемпионате России

ЦСКА одержал минимальную победу на "Ростовом" в чемпионате России

1 час назад
Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям

Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям

1 час назад
Немецкие левые навестили Пучдемона в тюрьме

Немецкие левые навестили Пучдемона в тюрьме

2 часа назад
Умер правнук Римского-Корсакова

Умер правнук Римского-Корсакова

2 часа назад
Имя Тиллерсона удалили с сайта Госдепа

Имя Тиллерсона удалили с сайта Госдепа

3 часа назад
Москва отметила 1 апреля первым весенним дождем

Москва отметила 1 апреля первым весенним дождем

3 часа назад
Нового советника Трампа назвали угрозой нацбезопасности США

Нового советника Трампа назвали угрозой нацбезопасности США

3 часа назад
Нокаут Прайса: Джошуа посоветовали беречься от боковых Поветкина

Нокаут Прайса: Джошуа посоветовали беречься от боковых Поветкина

3 часа назад
Трамп пригрозил "ядерным вариантом" решения проблемы нелегалов

Трамп пригрозил "ядерным вариантом" решения проблемы нелегалов

3 часа назад
Паводок на Алтае: МЧС использует морозную передышку

Паводок на Алтае: МЧС использует морозную передышку

4 часа назад
Капитан женской сборной России по теннису Мыскина оставила свой пост

Капитан женской сборной России по теннису Мыскина оставила свой пост

4 часа назад
Мэр Волоколамска отказался от повышения, чтобы не предавать жителей

Мэр Волоколамска отказался от повышения, чтобы не предавать жителей

4 часа назад
Вдове Евтушенко вручили премию правительства РФ

Вдове Евтушенко вручили премию правительства РФ

5 часов назад
Львовские радикалы обклеили листовками и сожгли польский автобус

Львовские радикалы обклеили листовками и сожгли польский автобус

5 часов назад
Ким Чен Ын послушал южнокорейскую попсу

Ким Чен Ын послушал южнокорейскую попсу

5 часов назад
Очевидец опубликовал впечатляющее видео торнадо на нефтяных полях в Басре

Очевидец опубликовал впечатляющее видео торнадо на нефтяных полях в Басре

5 часов назад
Украденная задвижка: жителям Ленобласти вернули воду

Украденная задвижка: жителям Ленобласти вернули воду

5 часов назад
Порошенко заявил о необходимости перемирия, но силовики его не слушают

Порошенко заявил о необходимости перемирия, но силовики его не слушают

6 часов назад
Путин внес в Думу законопроект о юрлицах и подкупе

Путин внес в Думу законопроект о юрлицах и подкупе

6 часов назад
Опубликовано видео крушения грузового поезда в Одесской области

Опубликовано видео крушения грузового поезда в Одесской области

6 часов назад
Востриков опубликовал новые кадры пожара и давки в "Зимней вишне"

Востриков опубликовал новые кадры пожара и давки в "Зимней вишне"

7 часов назад
В России стало на одну профессию меньше

В России стало на одну профессию меньше

8 часов назад
Невыученный урок: проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей

Невыученный урок: проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей

8 часов назад
В России проиндексировали пенсии

В России проиндексировали пенсии

9 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Обобрать до нитки, или Пирамиды - 2015

Расследование Эдуарда Петрова. Обобрать до нитки, или Пирамиды - 2015

9 часов назад
751
"Небесный дворец" войдет в атмосферу Земли 2 апреля

"Небесный дворец" войдет в атмосферу Земли 2 апреля

9 часов назад
Никулин может стать оружием против Трампа

Никулин может стать оружием против Трампа

9 часов назад
Умер академик Владимир Накоряков

Умер академик Владимир Накоряков

10 часов назад
Фильм "Лёд" покоряет Китай

Фильм "Лёд" покоряет Китай

30.03.2018 21:22
Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

30.03.2018 18:25
На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

30.03.2018 14:12
Стивен Спилберг и Канны идут войной на Netflix

Стивен Спилберг и Канны идут войной на Netflix

3 часа назад
Фонд кино составил рейтинг приоритетных проектов

Фонд кино составил рейтинг приоритетных проектов

8 часов назад
Всего одно неправильное блюдо может стать причиной заболевания сердца

Всего одно неправильное блюдо может стать причиной заболевания сердца

31.03.2018 13:04
Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года

31.03.2018 11:07
Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года

31.03.2018 02:11
288
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

30.03.2018 12:25
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21