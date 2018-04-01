Имя Тиллерсона удалили с сайта Госдепа

Сайт госдепартамента США удалил имя своего бывшего руководителя Рекса Тиллерсона. Официально Тиллерсон покинул пост вечером 31 марта.

Отныне в разделе "Госсекретарь" на сайте написано, что заместитель госсекретаря Джон Салливан "стал исполняющим обязанности госсекретаря с 1 апреля 2018 года". В разделе указаны планируемые поездки и.о. госсекретаря Салливана.

Президент США Дональд Трамп заявил об отставке Тиллерсона 13 марта.