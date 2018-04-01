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1 апреля 201821:45 Михаил Антонов

Высылка дипломатов: Мэй окучивала коллег вместе и поддельности

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Страны Евросоюза и им сочувствующие стали жертвами дикого насилия со стороны Великобритании при поддержке США. От Старого Света требовали выслать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном. Европейцам, которые так никаких доказательств против России в случае с отравлением Скрипалей в Солсбери не получили, просто нужно было поверить Терезе Мэй и Борису Джонсону на слово и выслать дипломатов. В этом смысле Европа становилась бы пробританской. Давили на ЕС, как никогда. В итоге самой пробританской на континенте стала Украина. Она — европейский чемпион по высылке российских дипломатов. Но тут не поймешь, то ли Украина стала похожа на Великобританию, то ли Великобритания уже смахивает на Украину.

В коллективной высылке российских дипломатов поучаствовали 19 стран Евросоюза. В действиях чувствуются порядок и организация — выдворяют от одного до четырех человек. Большие страны — побольше, маленькие — поменьше. По разнарядке от Трансатлантического альянса к акции подключились Норвегия, Албания и Черногория. Исландия хотела, но оказалась слишком маленькой — высылка даже одного дипломата — их всего три — парализовала бы работу посольства.

По линии евроассоциации выступили Македония, Молдавия и Грузия. Снимая все вопросы о том, кто тут больше всех хочет в ЕС и НАТО, Украина объявляет персонами нон-грата 13 россиян. Для большинства это новый волнующий, опыт — вот так плечом к плечу против русских шпионов, да еще с химическим оружием: впереди — политики с чиновниками, позади — медийные заградотряды.

"Мы хотим вести с Москвой откровенный требовательный диалог без каких-либо двусмысленностей и просим ее уважать международное право", — заявил глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан.

"Страны Евросоюза согласились с результатами расследования Великобритании о том, что Российская федерация с высокой долей вероятности стоит за атакой. Нет никаких других правдоподобных версий", — отметил Райнер Бройль, пресс секретарь МИД Германии.

"Общественности пока не были предоставлены так называемые судебно неопровержимые доказательства того, что российское государство приказало совершить покушение. Как бы то ни было, кто всерьез поверит в то, что британцы не располагают убедительными данными, если к штрафным мерам против России присоединились Венгрия, Чехия и Италия, которые обычно занимают примирительную позицию в отношении Москвы?" – пишет Spiegel.

Ну, раз уж Венгрия с Чехией высылают – значит, основания есть. В эту поразительную логику не вписываются слишком многое, чтобы ее принять. В той же Чехии на вершине власти разворачивается дискуссия между президентом Земаном, требующим расследования происшествия в Солсбери, и премьер-министром Бабишем, которого разозлила информация о том, что его страна продолжает разработки химического оружия и которого Мэй лично попросила.

"Премьер-министр Тереза Мэй попросила меня напрямую поддержать ее решение, а также это решение саммита ЕС, на котором было решено поддержать правительство Великобритании, что Российская Федерация несет ответственность за покушение на убийства двух человек", — сказал Андрей Бабиш, премьер Чехии.

"Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств. У нее есть подозрения, но они не являются доказательствами. Хотелось бы видеть на столе хоть какие-либо доказательства", — подчеркнул президент Чехии Милош Земан.

На последнем саммите ЕС Тереза Мэй окучивала коллег вместе и поддельности, но все же в конфликте с политической целесообразностью на стороне здравого смысла оказались 9 стран Евросоюза. Присоединиться к антироссийскому демаршу категорически не захотела Австрия. Премьер Себастьян Курц может даже выступить посредником в нормализации отношений Европы с Россией. "Если партнеры попросят, мы готовы", — подтвердила министр иностранных дел Карин Кнайссель. На "дохлую кошку" также не купились ни Греция, ни Португалия, ни Мальта, ни Кипр. "Гадить" вместе с англичанкой отказались Болгария, Люксембург и Словакия.

"Одних лишь убеждений об ответственности России с высокой вероятностью для Словакии недостаточно. Я должен быть уверен, так как несу ответственность за страну. Давить на нас бесполезно, мы не поддержим такое решение ради театральных жестов", — заявил премьер Словакии Петер Пеллегрини.

Если в тех же терминах, происходящее напоминает дурной спектакль по детективной пьесе. Из него выкинуто все самое интересное и важное в жанре "расследование". Никто, даже люди, по роду деятельности входящие в круг особо информированных,- например, немецкие парламентарии, не понимают, откуда-что берется.

"У депутатов есть доступ к засекреченным материалам, поэтому нам могли показать доказательства даже в том случае, если на них лежит гриф секретности. Нам ничего не предоставлено не было", — отметил Штеффен Котрэ, депутат Бундестага от "АдГ".

"Мне кажется, в немецком обществе с большим скепсисом относятся к высылке дипломатов. В целом немецкая внешняя политика на российском направлении в последние годы вызывает у немцев все больше сомнений. Общество настаивает на сотрудничестве и диалоге с Москвой, немцы хотят увидеть более четкие доказательства причастности России. Я бы сказал, что мы имеем дело с расколом в стране. Жесткая позиция федерального правительства вызывает у рядовых граждан, скорее, критику", — считает Штефан Майстер, политолог German Council on Foreign Relations.

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас свою порцию критики от товарищей по Социал-демократической партии уже получил и тональность скорректировал. В Европе есть страны, которые по определению готовы поддержать любую провокацию антироссийской солидарности, но Германия и Франция к их числу не относятся.

Понять и простить: немецкие власти полностью согласовали проект газопровода "Северный поток-2", а президент Франции Макрон как-то и не подумал отменять намеченный на май визит в Москву. Для ядра Евросоюза добровольное участие в этом символическом параде депортаций — повод отказаться от какой-то, может быть, более серьезной коллективной гадости в будущем.

Лондон надеялся продемонстрировать единый фронт, но заодно выпятил разобщенность и неприязнь, которую с некоторых пор к нему питает старая континентальная Европа. Ведь как обычно: есть то, что видно, и то, что скрыто, а здесь все наружу — британская власть и дипломатия перестали во всем своем блеске и нищете.

Текст: "Вести недели"

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