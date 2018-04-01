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1 апреля 201821:30 Виталий Кармазин

Братья Магомедовы предложили суду 5 миллиардов, но все равно сели

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Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая братьев-миллиардеров Магомедовых — Зиявудина и Магомеда. Их подозревают в крупном хищении бюджетных средств, да таком, что грозит срок лишения свободы до 20 лет. Статья Уголовного кодекса — "Организация преступного сообщества".

Братьев-миллиардеров Магомедовых в суд привезли в обычном автозаке. Сотрудники полиции вывели бизнесменов в наручниках. По версии журнала Forbes, братья Магомедовы занимают пятую строчку среди самых богатых семей России. Претензии следствия к предпринимателям серьезные – 210-я статья – "Организация преступного сообщества". Братьям грозит до двадцати лет лишения свободы. В рамках дела следователи провели обыски по 25 адресам по всей стране.

Якутская топливно-энергетической компания входит в группу "Сумма". Деятельность холдинга включает разные направления. В первую группу входят транспортные, логистические и портовые компании. Во вторую — строительные и инжиниринговые фирмы. Третья группа — это сельхозпредприятия, в частности, Объединенная зерновая компания.

По данным следствия, в 2012 году из нее были выведены более 180 миллионов рублей. Деньги якобы ушли в офшор Newbay Investments L.P. По оперативным данным, в 2013-м туда же отправились еще более 400 миллионов рублей. Впрочем, на суде Зивуядин Магомедов заявил, что он сам обращался в полицию с заявлениями об этих кражах.

Другой эпизод, фигурирующий в деле, касается строительства калининградского стадиона. По некоторым данным, компании Магомедовых занимались поставкой материалов и песка, стоимость которых была значительно завышена. Сам Зиявудин Магомедов подтвердил, что проблемы в компаниях были, но хищения отверг. "Что касается предприятий инжинирингового блока, да на самом деле в последние два три года предприятия пребывают в неких проблемах", — сказал он.

Следователь рассказал о том, при каких обстоятельствах подозреваемые были задержаны. Оказалось, что в день ареста Зиявудина Магомедова ждал личный самолет, зафрахтованный в Майами якобы для проведения плановой операции.

По словам прокуроров, в первый раз в рамках дела Магомедова вызывали на допрос еще в 2017 году. Но каждый раз, как следователь направлял повестку, бизнесмен улетал за границу по делам.

Бизнесмена арестовали до 30 мая. Под стражу отправился и предполагаемый сообщник Магомедовых Артур Максидов. Его подозревают в хищении 668 миллионов рублей.

Последним в камеру для заключенных приставы привели Магомеда Магомедова. Следователь рассказал, что Магомед имеет связи в криминальных кругах, а у него дома были обнаружены несколько пистолетов и боеприпасы: "У Магомедова было обнаружено оружие, а именно пистолеты, на большую часть которых у него не оказалось документов. Кроме того, по месту фактического нахождения Магомедова было обнаружено значительное количество денежных средств, происхождение которых он также не смог назвать".

По официальной версии, преступная группа Магомедовых похитила более 2,5 миллиарда рублей. Эти деньги, по данным следствия, ушли в офшоры. Оба брата предложили суду отпустить их под залог в 5 миллиардов рублей — по 2,5 за каждого. Прокурор и следователь были против. Судья огласила их доводы: "Может скрыться от следствия и суда. Сможет воздействовать на других участников, уничтожить доказательства либо другим способом воздействовать на дело".

Текст: "Вести недели"

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