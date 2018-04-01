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1 апреля 201822:20 Борис Соболев

Мавроди ни о чем не сожалел

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Недобрую славу о себе оставил Сергей Мавроди — основатель пирамиды "МММ". Его похоронили 31 марта на Троекуровском в Москве. В обстановке секретности. В закрытом гробу.

Ему стало плохо поздним вечером на автобусной остановке в районе Савеловского вокзала. Случайный прохожий вызвал скорую. Приехавшие врачи застали Мавроди еще в сознании. Он жаловался на боли в сердце, говорил, что трудно дышать. Будучи доставленным в близлежащую горбольницу, пациент потерял сознание и вскоре умер.

"Ему не нужны были деньги. Он искренне говорил, что деньги — это бумага. Ему интересно было овладевать вниманием людей, быть гуру таким, главой некой секты", — рассказал Александр Молохов, бывший адвокат Мавроди.

Он изначально не признавал ни "шестисотых" Mercedes, ни малиновых пиджаков, ни золотых цепей. Затрапезный внешний вид не мешал Сергею Мавроди проворачивать такие аферы, которые другим новым русским и не снились. Чего стоит одна история с пропажей реестра вкладчиков "МММ-94".

После краха первой своей пирамиды Мавроди, помнится, спешно избрался в Госдуму. Через год он был лишен депутатской неприкосновенности, через два был объявлен в международный розыск, еще через 5 лет его поймали по месту прописки. Оказалось, все это время он жил в собственной трехкомнатной квартире на Комсомольском проспекте по подложному паспорту под фамилией Зайцев.

Дальше были суд и тюрьма на четыре года. За решеткой Зайцев-Мавроди пристрастился к писательству. Любимые темы: зомби, апокалипсис, труположество. Когда по выходе в 2008-м на него еще свалились иски вкладчиков — суммарно на 5 миллиардов рублей — в качестве оплаты должник предложил кухонную утварь, несколько стульев и свои книжки. Единственную квартиру — ту, что на Комсомольском проспекте, — у него не могли отнять по закону.

Он редко выходил на улицу. Чтобы друзья, родственники или какие-то женщины его посещали, никто не видел. Ночами Мавроди продолжал писать про всякую жуть или общался с поклонниками в Сети, а днями ел, спал и "крутил динамо" — так он называл свой любимый велотренажер.

"Хочу напомнить один момент: когда было "МММ" и все кричали тогда, что у нас бедные пенсионеры, неграмотные, что я воспользовался неграмотностью населения, на Западе мне никто бы цента не дал, что что показала жизнь?" – говорил Сергей Мавроди.

Это он о тогдашнем скандале с Берни Медоффом, легендой Уолл-Стрит, получившим за пирамидостроительство 150 лет тюрьмы. Мавроди был очень впечатлен размахом своего коллеги, но вот его извинения на суде перед американцами не одобрял. Жалеть вкладчиков не по-пацански, объяснял "выпускник" "Матросской тишины".

"Я ни о чем не сожалею. Я это говорил неоднократно. К возмущению и к гневу всех меня смотрящих, еще раз повторяю: я ни о чем не сожалею ни секунды", — уверял Мавроди.

Потом была не слишком успешная пирамида "МММ-2011". Мавроди тогда решил перейти на интернет-технологии, но наученные горьким опытом россияне ему попросту не поверили. Выход нашелся сам собой: начать охмурять иностранцев, чем дальше от России, тем лучше.

Весьма скоро Народный банк Китая объявил "МММ" вне закона. Сайты системы были закрыты, электронные платежи — остановлены. Многие китайцы остались ни с чем. Сходным образом, просуществовав около года, были запрещены "МММ-ЮАР" и "МММ-Зимбабве". А вот в Нигерии — крупнейшем государстве Африки — отделения интернет-пирамиды, несмотря на все гонения, действуют до сих пор. В прошлом году даже проходили сообщения, что в иных нигерийских деревнях день рождения Мавроди отмечался как праздник. Интересно, как дело обстоит сейчас?..

Лидер нигерийской общины Петербурга Адиноий Озигис Суберу рассказывает, что его соплеменники хоть и слабы в финансовой грамоте и доверчивы как дети, зато сильны в колдовстве. Этого-то, дескать, покойный Мавроди и не учел.

Итак, Мавроди не стало. Всю неделю тело его не желали забирать из морга родственники — родной брат, бывшая жена и единственная дочь, с которыми Мавроди, мягко говоря, не ладил. Говорят, младший брат даже запретил хоронить старшего в семейной могиле, где лежат их родители.

В итоге за погребение великого комбинатора взялись некие анонимные вкладчики "МММ-2011". Они купили престижный участок на Троекуровском кладбище за 3,5 миллиона рублей, положили своего лидера в дорогой полированный гроб, а сами спрятались в красной палатке. Нанятой охране было приказано никого не подпускать к мероприятию ближе, чем на сто метров. В общем, странные похороны странного человека.

Варшавка, 26, где когда-то располагалась штаб-квартира "МММ", а теперь разные кафе и магазины. Так и не допущенная до тела группа друзей Мавроди устроила здесь свои альтернативные поминки.

"Я понимаю, что нас не пустили на похороны. Боятся вандалов, лишнего шума. Те, кто проиграл по своей глупости и жадности, затаили обиду", — уверен актер Владимир Пермяков.

Вот уж кто тогда точно проиграл, так этот простодушный актер. Маска Лени Голубкова, прилипнув к лицу, сломала ему всю дальнейшую карьеру. "Из него пер талант бизнесмена, он не знал, куда его деть. Если бы я был министром финансов, я бы взял к себе его советником, пусть бы придумывал идеи", — сказал Пермяков.

Рядом — двойник Брежнева Борис Макаров. Столько лет фотографировался с туристами на Арбате, копил по копейке на старость, чтобы в 2011-м вдруг взять и вложиться в виртуальные акции на сайте своего знакомца Мавроди.

"Талантливейший человек. Очень жаль, что так рано ушел. Он мог бы еще сделать многое", — считает Макаров.

И, наконец, знаменитая "Властилина" Валентина Соловьева, считавшая в 90-х деньги даже не мешками – комнатами, отсидевшая 10 лет за мошенничество и теперь едва сводящая концы с концами.

"Нам нельзя быть богатыми. Среди людей нельзя что-либо иметь. Вы представляете, если бы я на дорогих машинах каталась, ходила бы в шубах собольих, меня бы давно не было. Он не играл. Он смирился уже, что будет доживать вот так", — сказала Соловьева.

Текст: "Вести недели"

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