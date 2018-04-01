Умер правнук Римского-Корсакова

В Санкт-Петербурге скончался правнук великого композитора Николая Римского-Корсакова Александр Римский-Корсаков, сообщил Музей-квартира Николая Римского-Корсакова "ВКонтакте".

Александр Андреевич родился в 1936 году. Его жизнь была связана с Радиевым институтом имени В. Г. Хлопина. В 1985 году защитил докторскую диссертацию, участвовал в обследовании ЧАЭС после аварии. Был многогранным человеком, увлекался живописью, астрономий, но интерес к звездам победила ядерная физика.