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1 апреля 201820:25

Умер правнук Римского-Корсакова

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В Санкт-Петербурге скончался правнук великого композитора Николая Римского-Корсакова Александр Римский-Корсаков, сообщил Музей-квартира Николая Римского-Корсакова "ВКонтакте".

Александр Андреевич родился в 1936 году. Его жизнь была связана с Радиевым институтом имени В. Г. Хлопина. В 1985 году защитил докторскую диссертацию, участвовал в обследовании ЧАЭС после аварии. Был многогранным человеком, увлекался живописью, астрономий, но интерес к звездам победила ядерная физика.

 

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