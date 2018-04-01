Немецкие левые навестили Пучдемона в тюрьме

Бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который находится в тюрьме немецкого города Ноймюнстер (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), в воскресенье посетили депутаты фракции Левой партии в Бундестаге (парламент ФРГ) Дитер Дем и Цаклин Настич.

Как рассказал после встречи Дем, Пучдемон рассказал, что представители правоохранительной системы ФРГ обращаются с ним очень корректно и даже дружелюбно. Сам Пучдемон, по словам немецкого парламентария, "полон мужества" и готов продолжать борьбу за свои идеи.

Дем рассказал также, что предложил Пучдемону, если его выпустят, но запретят покидать Германию, пожить у него в доме в Гессене. Депутат также выразил мнение, что власти ФРГ должны вмешаться в ситуацию в качестве посредника и призвать правительство Испании к сдержанности в данном вопросе.

Между тем в Берлине в воскресенье прошла акция за освобождение Пучдемона, передает ТАСС. На нее собрались около 400 демонстрантов, они держали в руках плакаты с надписями "Освободите нашего президента", "Свободу каталонским политическим узникам".

Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где он проживал с октября прошлого года. Правительство Испании инкриминирует ему подстрекательство к бунту в связи с попытками добиться независимости Каталонии. Как ожидается, на следующей неделе органы правосудия могут принять решение по вопросу экстрадиции Пучдемона в Испанию.