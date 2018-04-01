Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

Со 2 апреля в отношении 128 американских товаров 7 категорий Китай введет пошлины в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий и для компенсации полученного ущерба.

На 120 наименований, включая фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований — 25%, передает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.