Российского консула не пускают к арестованным на Украине морякам

Консула России не пускают в украинский порт Бердянск для прояснения ситуации с экипажем арестованного сейнера "Норд" из Керчи, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя владельца судна – керченского рыбколхоза имени Первого мая.

По словам сотрудницы колхоза, российский консул приехал из Харькова, его не пускают, ссылаясь на то, что устанавливают, действительно ли на борту судна находятся граждане РФ. Она сообщила также, что состояние здоровья членов экипажа удовлетворительное, но двое моряков 30 марта обращались за экстренной медицинской помощью. Владельцы судна поддерживают с экипажем постоянную телефонную связь.

Судно "Норд" под российским флагом было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Затем оно было арестовано украинским судом. Капитана и членов экипажа обвиняют в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". На борту находятся десять членов экипажа, все они имеют российские паспорта, выданные в Керчи.

Управление ФСБ РФ в Крыму возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".