"Тоттенхэм" обыграл "Челси" в лондонском дерби

В английской футбольной премьер-лиги завершился 32 тур. Заключительным поединком раунда стало лондонское дерби, в котором "Челси" на своем поле принимал соседей из "Тоттенхэма" и продолжил свою неудачную серию. Победу в матче со счетом 3:1 праздновали футболисты "шпор".

Счет в матче был открыт игроками "Челси", когда на 30 минуте Альваро Мората распечатал ворота голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса. Впрочем, на перерыв команды уходили с ничейными цифрами на табло – уже в дополнительное к первому тайму время Кристиан Эриксен забил соперникам "в раздевалку".

Более того, во второй половине игры подопечные Маурисио Почеттино смогли развить успех. Буквально за четыре минуты полузащитник гостей Деле Алли оформил дубль и установил окончательный счет в поединке – 3:1. Примечательно, что этот успех стал первым для "Тоттенхэма" в гостях у "Челси" за последние 28 лет. Последний раз "шпоры" уезжали со "Стэмфорд Бридж" победителями в феврале 1990 года.

После добытой победы "Тоттенхэм" набрал 64 очка, которые позволяют ему занимать четвертую строчку в турнирной таблице. Команда Антонио Конте продолжает с 56 баллами занимать пятую позицию. В последних семи играх чемпионата Англии "синие" потерпели пять поражений при двух победах.