Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям

Со 2 апреля российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Ютэйр", "Сибирь", "Северный ветер" не смогут летать в Душанбе и Худжанд из России – авиавласти Таджикистана отзывают у них разрешения на полеты.

Всего мера коснулась 11 направлений, передает ТАСС.

Будут запрещены полеты в Душанбе из Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары. Из Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута — в Худжанд.