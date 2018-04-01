По доходам Ляшко оставил позади и Порошенко, и Гройсмана

Тема:
Ситуация на Украине 37 минут назад
По доходам Ляшко оставил позади и Порошенко, и ГройсманаЧитайте нас в Telegram
Депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал свои доходы за 2017 год.
Согласно декларации Ляшко, его доходы в прошлом году составили 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов по курсу Нацбанка Украины). Эта сумма складывается из выигрыша в лотерею "Фаворит спорт" (около 20,6 тысячи долларов), зарплаты (около 10 тысяч долларов), оплаты за обеспечение депутатской деятельности (около 10 тысяч долларов), банковских процентов на вклады (около 68 тысяч долларов). Еще около 72 тысяч долларов — это доход от предоставления имущества в аренду, и около 600 тысяч долларов — доход от отчуждения недвижимости.
Кроме того, согласно декларации, в 2017 году Ляшко приобрел жилой дом и земельный участок под Киевом. Помимо этого, в собственности депутата имеются квартира и офис в украинской столице, а также шесть земельных участков в пригородах. Ляшко задекларировал также автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска.
Гражданская жена депутата Росита Сайранен задекларировала около 21 тысячи долларов доходов за 2017 год, в этом же году она приобрела Mercedes-Benz GLE 2017 года выпуска.
Как отмечает РИА Новости, доходы Ляшко оказались больше того, что заработали президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман. Так, Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов) доходов, а Гройсман – доходы в размере около 650 тысяч долларов.
Ранее по теме
-
Львовские радикалы обклеили листовками и сожгли польский автобус3 часа назад
-
Порошенко заявил о необходимости перемирия, но силовики его не слушают5 часов назад
-
Порошенко пожаловался на "канонаду русских пушек" и собрался к Меркель7 часов назад
-
Киев обнародовал решение о сворачивании экономического сотрудничества с Москвой1 сутки назад
-
Гройсман заработал больше Порошенко1 сутки назад
-
Порошенко жалуется на Россию, в Раде жалуются на него1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Аман Тулеев подал в отставку
- Цивилев накажет всех виновников кемеровской трагедии
- Российские дипломаты вернулись из США
- Поветкин отправил Прайса в нокаут
- В Москву идет тепло
Самое читаемое
-
Мужчина, потерявший семью в "Зимней вишне", опубликовал новое видео начала пожара
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем 2" жестоко убит в Москве
- "Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода
- Получившему убежище во Франции журналисту Намазову выстрелили в спину, его жене – в голову
- Закрытая церемония, закрытый гроб: в Москве похоронили Сергея Мавроди
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Дипломаты пакуют чемоданы
- Что скажет Юлия Скрипаль, и дадут ли ей это сделать
- Новые детали в деле о пожаре в Кемерове
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- Сергея Мавроди похоронили в спешке и закрытом гробу
- Народный патруль расчищает тротуары от автохамов
- В правительстве готовятся нанести смертельный удар по билетной мафии
- Вернуться в детство или поработать в театре: чем заняться в Москве в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет
- В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона
- Микробиологи отыскали ахиллесову пяту болезнетворных бактерий
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак