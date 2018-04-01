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1 апреля 201821:25

ДТП в Башкирии: двое погибших

"Мобильный репортёр"

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Под Уфой (Башкирия) на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и Volkswagen Polo. Машина ехала в Уфу, поезд следовал со стороны Челябинска в Самару.

Водитель машины 24 лет и пассажир 32 лет скончались от полученных травм, передает ТАСС.

Приволжским управлением на транспорте СК проводится проверка.

 

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