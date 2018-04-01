"Аритмия" получила "Нику" как лучший фильм года

Картина Бориса Хлебникова "Аритмия" удостоена национальной кинопремии "Ника" в главной номинации — "Лучший фильм". XXXI церемония награждения победителей прошла в столичном "Вегас Сити Холле" в воскресенье вечером.

Сам Хлебников получил "Нику" за лучшую режиссерскую работу. В номинации "Лучшая мужская роль" победил Александр Яценко, сыгравший в "Аритмии". "Я счастливый человек, и я вас люблю", — сказал актер, поблагодарив всю съемочную группу и особенно свою партнершу по фильму Ирину Горбачеву, которая также получила "Нику". За лучший сценарий также отмечена "Аритмия" (Наталья Мещанинова, Борис Хлебников).

Лучшими исполнителями мужских ролей второго плана стали сразу два актера: Сергей Гармаш ("Холодное танго") и Владимир Ильин ("Время первых"). "От того, что мы собираемся здесь, мы становимся лучше", — сказал со сцены Гармаш. Ильин не смог лично получить награду, поскольку находится на съемках. Алиса Фрейндлих получила награду за фильм "Большой" в номинации "Лучшая актриса второго плана".

Кроме того, фильм "Петр Лещенко. Все, что было..." (режиссер Владимир Котт) наградили "За творческие достижения в области телевизионного кинематографа". "Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии" стала картина "Кресло" Эльдара Шенгелая (Грузия). В номинации "Лучшая операторская работа" победили Сергей Астахов, Иван Бурлаков при участии Кирилла Боброва (фильм "Салют-7").

В этом году впервые была вручена премия "Шаг в будущее" — за поддержку веб-сериалов отмечен учредитель сайта Digital reporter Антон Калинкин. В номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" отметили Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, которому в этом году исполняется 100 лет.

Лауреатом почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова стал народный артист СССР 95-летний Владимир Этуш. Награду Этушу вручал худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас. "Я очень рад, и больше я ничего сказать не могу. Я долго-долго-долго чего-то делал, как артист, и все. Больше я ничего не делал. Спасибо, я очень тронут", — сказал Этуш.

"Открытием года" стал режиссер Александр Хант ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"). Премию вручал Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, который отметил, что номинанты этой категории являются стратегическим резервом киноискусства.

"Матильда" победила в номинациях "Лучшая работа художника" (Вера Зелинская, Елена Жукова), и Лучшая работа художника по костюмам" (Надежда Васильева, Ольга Михайлова). За музыку к фильму наградили Владимира Дашкевича ("Три сестры"), а лучшей работой звукорежиссера признали Сергея Чупрова (фильм "Большой"). Лучшим неигровым фильмом стал "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека", а анимационной картиной — "Два трамвая".