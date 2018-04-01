Умер самый кровавый правитель Гватемалы

В возрасте 91 года скончался самый кровавый правитель Гватемалы – экс-диктатор Эфраин Риос Монтт.

Он несколько раз был судим за расправу над мирным населением. Его правление – один из самых жестоких эпизодов гражданской войны 1960-1991 года.

В 2013 году был приговорен к 80 годам тюрьмы, но приговор аннулировали из-за судебных ошибок. Следующий суд не состоялся, потому что у Монтта диагностировали возрастную деменцию. Обвинение предъявляло ему убийство 200 человек в департаменте Петен в 1982 году, передает РИА Новости.