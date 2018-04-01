Футбол в Мариуполе: Порошенко смотрит, фанаты дерутся

В украинском Мариуполе на матче местного футбольного клуба с киевским "Динамо" фанаты устроили драку, передает канал "Россия 24".

После того, как полиция задержала нескольких болельщиков, на их защиту бросились ультрас обеих команд. В оцепление полетели камни, за трибуной "Динамо" сдетонировал взрывпакет. Пострадали 4 человека, в том числе журналист и трое фанатов.

На матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков.