Салливан назначен врио главы Госдепартамента США

Временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента стал первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

13 марта американский лидер Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона, на его место был выдвинут экс-глава ЦРУ Майкл Помпео, и Салливан будет врио, пока Сенат Конгресса США не утвердит Салливана главой американской дипломатии. Слушания пройдут в апреле в сенатском комитете по иностранным делам, и в случае утверждения кандидатуры Помпео, голосовать должна будет верхняя палата Конгресса.

Как опытного руководителя Салливана охарактеризовала начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, написав твит.

Deputy Secretary John Sullivan is an experienced leader who has earned the trust and respect of his colleagues and the @WhiteHouse. As he assumes the title of Acting Secretary of State today, @StateDept will be in steady hands as Mike Pompeo moves through the nomination process.