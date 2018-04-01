Игрок "ПСЖ" Алвес признан самым титулованным игроком в истории футбола

Футболист французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Дани Алвес стал самым титулованным игроком в истории футбола. Об этом стало известно после того, как защитник в составе своего клуба в субботу, 31 марта одержал победу в финале Кубка французской лиги над "Монако" (3:0). Об этом сообщает Газета.Ru.

Для бразильского футболиста эта победа стала 36 в спортивной карьере и по этому показателю он смог обойти имеющих в своем активе по 35 титулов валлийца Райана Гиггза, выступавшего в прошлом за "Манчестер Юнайтед", а также экс-игрока сборной Шотландии и "Ливерпуля" Кенни Далглиша.

Примечательно, что своих 36 титулов чемпиона Алвес завоевывал в каждой команде, за которую выступал. Большая часть чемпионских званий пришлась на период выступлений за "Барселону", в составе которой он одержал 23 победы в различных турнирах, включая три победы в Лиге чемпионов и шесть – в чемпионате Испании. Следом по количеству титулов в карьере стала для бразильца "Севилья": пять чемпионств, среди которых особняком стоят две подряд победы в Кубке УЕФА (ныне известной как Лига Европы). По две победы Алвес одержал в "Ювентусе" и "ПСЖ". Еще одна – в первом клубе бразильца "Байе".

На международном уровне Алвес в составе сборной Бразилии дополнил свою коллекцию титулом чемпиона Кубка Америки и дважды – Кубка Конфедераций.