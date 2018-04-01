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Отравление Скрипаля 40 минут назад

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1 апреля 201822:50

Шульгин: Москва приготовила для ОЗХО "хорошее предложение"

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Для того, чтобы расследовать имевшее обширные политические последствия дело британского шпиона Сергея Скрипаля, Москва готова сделать на предстоящей сессии исполкома Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)  "ясное предложение".

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин подчеркнул, что предложение "хорошее",  раскрывать его не хочется. Нареканий к нему точно не будет, потому что Россия не меньше Англии заинтересована в том, чтобы раскрыть отравление Скрипаля.

Скорее всего, добавил Шульгин, к сессии результаты от экспертов ОЗХО готовы еще не будут, пробы пока находятся в лабораториях, передает "Интерфакс".

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