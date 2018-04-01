Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по керлингу

Российские керлингисты в матче второго раунда чемпионата мира со счетом 7:6 одолели сборную Китая. Турнир проходит в американском Лас-Вегасе. Победу сборная России завоевала в составе скипа Алексея Тимофеева, вице-скипа Сергея Глухова, а также Артура Ражабова и Евгения Климова.

После двух матчей российские спортсмены делят пятую строчку турнира с четырьмя командами. Следующим соперником по предварительному этапу чемпионата мира станет команда Италии. Напомним, что в поединке первого тура россияне уступили сборной Канаде (6:7).

Всего сборной России предстоит провести 12 матчей группового раунда. Далее в полуфинал соревнования напрямую выходят команды, занявшие первые два места. Еще четыре коллектива поборются за две путевки в следующий этап мирового первенства в двух дополнительных матчах.