Футболист "Краснодара" Смолов выругался матом после свиста болельщиков

Российский нападающий "Краснодара" Федор Смолов во время матча 24 тура чемпионата России по футболу против "Анжи" был освистан болельщиками своей же команды. Инцидент произошел на 85 минуте, когда главный тренер "быков" Игорь Шалимов решил заменить форварда. По пути к скамейке запасных футболист подвергся обструкции, что, очевидно, ему не понравилось. В ответ он начался нецензурно выражаться, о чем сообщает "Спорт-экспресс".

Читайте по губам. Что сказал Смолов после замены pic.twitter.com/G2Ay8sXbko — СЭ Футбол (@football_se) 1 апреля 2018 г.

Впрочем, позже сам Смолов в своем микроблоге в Twitter принес извинения за свое поведение. Игрок уточнил, что его недовольство было связано исключительно с демонстрируемой им игрой против "Анжи". При этом он отметил, что играл в матче с заболеванием.

Ругаться матом — плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 1 апреля 2018 г.

P.s. Мало кому интересно,но играл с ангиной сегодня( — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 1 апреля 2018 г.

По итогам матча игрок покинул поле без забитого гола, а его клуб упустил победу в компенсированное время. Команды сыграли вничью – 1:1.