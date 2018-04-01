НХЛ. Передачи Проворова помогли "Филадельфии" переиграть "Бостон"

Российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз" стал автором двух результативных передач. Россиянин поучаствовал в первых двух забитых шайбах своей команды, став ассистентом Клода Жиру и Трэвиса Конечны.

"Филадельфия" переиграла "Бостон", вырвав победу со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола стал все тот же Жиру, еще одна шайба "клинков" на счету Нолана Патрика. У "Брюинз" забивали Ноэль Аккьяри, Давид Пастрняк и Патрис Бержерон.

Отметим, что после двух ассистов Проворова в минувшем поединке в его активе стало 39 (15-24) очков в 79 играх.