В Америке хакеры украли данные владельцев 5 миллионов банковских карт

Хакерам удалось похитить данные владельцев более 5 миллионов дебетовых и кредитных карт, которыми пользовались покупатели, приобретая товары в американских сетевых универмагах Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue и Saks Off 5th. Об этом сообщила в воскресенье, 1 апреля, телекомпания CNN.

Торговая компания Hudson's Bay Company (старейшая в Соединенных Штатах Америки), владеющая этими сетями, подтвердила факт взлома своей системы безналичных платежей. Как уточняется, проблема с безопасностью данных возникла в определенных магазинах в Северной Америки. Пока проводится расследование, передает ТАСС. Нет никаких признаков того, что данная проблема отразилась на торговле компании Hudson's Bay Company в Интернете, а также на ее платформах Hudson's Bay, HBC Europe и Home Outfitters.

Руководство компании заверило покупателей, что они не станут жертвами мошеннического снятия денежных средств из-за хакерской атаки. HBC выявила проблему и в настоящее время старается свести к минимуму ее последствия. Клиентам пообещали бесплатную защиту личных данных. Также им порекомендовали проверить состояние своих дебетовых и кредитных счетов в банках на предмет несанкционированного снятия денежных средств.

Компании Америки регулярно подвергаются атакам киберпреступников. В октябре 2014 года представители банка JP Morgan Chase заявили, что хакерам удалось заполучить информацию о более чем 80 миллионах счетов его клиентов.