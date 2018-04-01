ДТП на Ставрополье: два человека погибли, пятеро ранены

На Ставрополье два человека погибли и еще пятеро (в том числе трое детей) пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей. О происшествии сообщили представители управления ГИБДД Ставропольского края.

Как уточняется, в 22:20 по московскому времени в Изобильненском районе водитель автомобиля "Калина" выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и столкнулся с автомобилем Nissan, двигавшимся во встречном направлении.

В результате лобового столкновения водитель "Калины" скончался на месте происшествия, передает РИА Новости. Его пассажир позднее скончался в больнице. Водитель и пассажир автомобиля Nissan с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Также в больницу доставили трех несовершеннолетних детей (2,5 года, 6 и 8 лет) из автомобиля Nissan. Самый маленький ребенок во время столкновения находился в детском автокресле, поэтому избежал серьезных травм.

На месте происшествия сейчас находятся сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.