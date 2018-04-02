Один человек погиб, еще один получил ранения при крушении мотопараплана во Франции

В департаменте Изер на юго-востоке Франции один человек погиб и еще один получил серьезные травмы в результате крушения мотопараплана в воскресенье, 1 апреля.

Как уточняется, катастрофа произошла около 17:00 по местному времени (16:00 по времени Москвы) на аэродроме неподалеку от города Ла-Тур-дю-Пен. 52-летний мужчина погиб на месте происшествия. Второго мужчину, совершавшего полет вместе с ним, доставили в тяжелом состоянии в больницу Гренобля.

На данный момент причина крушения неизвестна. Сотрудники местной полиции ее устанавливают.