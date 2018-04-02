Александр Поветкин остался на вершине рейтинга WBA

Российский боксер Александр Поветкин сохранил первую строчку обновленного рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в категории тяжеловесов. Также в тройку лучших рейтинга ассоциации входят Фрес Окендо из Пуэрто-Рико и американец Джаррелл Миллер, которые расположились на второй и третьей позиции соответственно.

Еще один российский боксер Александр Устинов обосновался на десятой позиции.

Напомним, что в субботу, 31 марта Поветкин одержал победу нокаутом над британцем Дэвидом Прайсом и подтвердил статус обязательного претендента на поединок за титул суперчемпиона WBA против Энтони Джошуа. Сообщается, что бой между соперниками может состояться осенью 2018 года.