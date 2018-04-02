Автоавария в Воронежской области: три человека погибли, еще трое пострадали

В воскресенье, 1 апреля, около 20:35 по московскому времени в Воронежской области на трассе Курск – Саратов произошла авария, в которой три человека погибли и трое были ранены. Как уточнили представители Главного управления региональной полиции, на дороге столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.

По предварительной информации, столкновение произошло после выезда одной автомашины на встречную полосу. В итоге пожилые мужчина и женщина, которые ехали в качестве пассажиров в Hyundai скончались на месте от полученных травм. Также погиб водитель Kiа, передает ТАСС. Еще три человека, находившиеся в автомобилях в момент ДТП, получили травмы различной степени тяжести. После столкновения одна машина загорелась.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего и уточняют личности погибших.