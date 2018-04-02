Российские боксеры заняли первое место в командном зачете чемпионата Европы

Молодежная сборная России по боксу стала победителем командного зачета на молодежном чемпионате Европы в Румынии для спортсменов с 19 до 22 лет. На европейском первенстве российские боксеры стали обладателями трех золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей. Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов признал продемонстрированные результаты успешными.

"Поставленный перед нами Федерацией бокса России медальный план мы выполнили, – сказал наставник, слова которого приводит Чемпионат.Com. – По плану мы должны были завоевать три золотые медали и занять первое общекомандное место. Однако я считаю, что завоевание пяти медалей было бы более справедливым итогом выступления нашей команды – на мой взгляд, в весах 56 и 60 килограмм у нас украли победы. Тем не менее, считаю наше выступление нормальным, ведь команда была создана всего 2,5 месяца назад, и многие ребята по сути новички".

Отметим, что золото России принесли Ислам Абумуслимов в весовой категории до 49 килограмм, Владислав Савостьянов (69) и Муслим Гаджимагомедов (91 кг). Серебро завоевал Альберт Батыргазиев (60 кг), бронзу – Максим Стахеев (52 кг) и Владислав Муравин (свыше 91 кг).