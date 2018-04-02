Росгвардия планирует ликвидировать ЧОП, до февраля этого года охранявший ТЦ "Зимняя вишня"

Росгвардия привлекла к административной ответственности, а также оштрафовала частное охранное предприятие "Фучо", которое охраняло торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове до февраля этого года. По информации советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, учредителями ЧОПа являются те же лица, что и у охранявшего торговый центр "Центра защиты". К настоящему времени ведомство уже собрало все документы, необходимые для ликвидации частного предприятия.

Как отметил Хинштейн, если ЧОП добровольно не подаст на ликвидацию, Росгвардия будет требовать аннулирование лицензии через суд.

Представитель Росгвардии подчеркнул: "С высокой вероятностью суд согласится с нами, потому что уже сейчас выявлены нарушения". Частное охранное предприятие "Фучо" привлекли к административной ответственности за нарушение правил учета хранения оружия и оштрафовали на 400 тысяч рублей, передает ТАСС.