Новый фильм Спилберга - лидер проката в России и СНГ

За 29 марта – 1 апреля американский научно-фантастический триллер "Первому игроку приготовиться" (Ready Player One) режиссера Стивена Спилберга занял первое место по кассовым сборам в России и странах СНГ. По предварительным данным портала kinobusiness.com, картина собрала 326,5 миллиона рублей.

Лента вышла в прокат в России 29 марта, передает ТАСС. Она рассказывает о том, как опасно полное погружение в виртуальную реальность.

На втором месте – мультфильм из США "Кролик Питер" (Peter Rabbit), он собрал 118,7 миллиона рублей. Третье место занял американский боевик "Тихоокеанский рубеж – 2" (Pacific Rim: Uprising) режиссера Стивена Денайта. За четыре дня картина собрала 99,2 миллиона рублей.