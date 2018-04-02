Футболист "Альбасете" угодил в больницу после падения с третьего этажа

Футболист испанского клуба "Альбасете" Пелайо Ново был госпитализирован после падения из окна с третьего этажа. Известно, что инцидент произошел в отеле, куда заселилась команда накануне выездного матча второго дивизиона чемпионата Испании против "Уэски".

Игрок во время разговора по телефону неаккуратно облокотился на перила лестницы после чего потерял равновесие и вывалился из окна отеля. Футболист со множеством переломов был доставлен в больницу, где ему была проведена шестичасовая операция. Как сообщается Чемпионат.Com со ссылкой на Mundo Deportivo, после перенесенного оперативного вмешательства состояние Ново оценивается как стабильное.

Предстоящий матч между командами было решено перенести.