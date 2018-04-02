Российские военные провели испытания модернизированной противоракеты в Казахстане

Российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Такую информацию сообщил официальный печатный орган Министерства обороны РФ газета "Красная звезда".

Как отметил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько, новая модернизированная ракета системы ПРО успешно выполнила задачу, поразив условную цель в установленное время.

Подчеркивается, что система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначается для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для выполнения задач в интересах систем контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении, передает РИА Новости.