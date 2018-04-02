Премьер Израиля прокомментировал критику Эрдогана

Тема:
Конфликт в Сирии 38 минут назад
2 апреля 201803:26
Премьер Израиля прокомментировал критику ЭрдоганаЧитайте нас в Telegram
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал обвинение со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана касательно проведения политики террора.
Нетаньяху написал на своей странице в социальной сети Facebook: "Эрдоган не привык, что на его заявления отвечают. Ему пора начать привыкать". Как отметил премьер Израиля, тот, кто оккупирует север Кипра, убивает гражданское население в Африне, вторгается на территории курдов, не может читать нотации о ценностях и морали.
Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что вместо борьбы с преступностью Израиль проводит политику террора, и обратился к Нетаньяху с призывом отказаться от давления на Палестину, напоминает Life.ru.
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