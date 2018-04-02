Премьер Израиля прокомментировал критику Эрдогана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал обвинение со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана касательно проведения политики террора.

Нетаньяху написал на своей странице в социальной сети Facebook: "Эрдоган не привык, что на его заявления отвечают. Ему пора начать привыкать". Как отметил премьер Израиля, тот, кто оккупирует север Кипра, убивает гражданское население в Африне, вторгается на территории курдов, не может читать нотации о ценностях и морали.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что вместо борьбы с преступностью Израиль проводит политику террора, и обратился к Нетаньяху с призывом отказаться от давления на Палестину, напоминает Life.ru.