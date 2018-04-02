Шутка или правда: Фергюсон не сразится с Нурмагомедовым из-за травмы

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон из-за полученной травмы колена был вынужден отказаться от участия в титульном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Сообщается, что несмотря на это, российский боец все-таки проведет бой, но уже против чемпиона американской лиги UFC в полулегкой весовой категории Макса Холлоуэя. Эту информацию в своем Instagram подтвердил глава UFC Дэна Уайт.

"Увы, это не шутка – Тони выбыл из-за травмы колена и не примет участие в бое с Хабибом, – сказал Уайт в видеообращении. – Однако вместо Тони в ближайшую субботу в Бруклине с россиянином сразится Макс Холлоуэй"!

Подтвердили эту информацию и в команде Нурмагомедова. Менеджер Ризван Магомедов признался, что информация соответствует действительности.

"К сожалению, это правдивая информация – Хабиб будет драться с Максом Холлоуэем за чемпионский пояс", – цитирует Магомедова Спортбокс.Ru.

В своем Instagram высказался на эту тему и сам российский боец. По его словам, это должно послужить американцу уроком. Тем самым он дал понять – бой в самом деле не состоится.

"Насчет этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай, в голове, конечно, много мыслей, но на тебя похожим не буду. Надеюсь, что этот урок научит тебя следить за языком".

Напомним, что титульный бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен был состояться 7 апреля в американском Бруклине в рамках турнира UFC 223. Известно, что в поединке между Хабибом и Максом будет также разыгрываться титул полноценного чемпиона UFC в легком весе.