Шутка или правда: Фергюсон не сразится с Нурмагомедовым из-за травмы

Шутка или правда: Фергюсон не сразится с Нурмагомедовым из-за травмыЧитайте нас в Telegram
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон из-за полученной травмы колена был вынужден отказаться от участия в титульном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Сообщается, что несмотря на это, российский боец все-таки проведет бой, но уже против чемпиона американской лиги UFC в полулегкой весовой категории Макса Холлоуэя. Эту информацию в своем Instagram подтвердил глава UFC Дэна Уайт.
"Увы, это не шутка – Тони выбыл из-за травмы колена и не примет участие в бое с Хабибом, – сказал Уайт в видеообращении. – Однако вместо Тони в ближайшую субботу в Бруклине с россиянином сразится Макс Холлоуэй"!
Подтвердили эту информацию и в команде Нурмагомедова. Менеджер Ризван Магомедов признался, что информация соответствует действительности.
"К сожалению, это правдивая информация – Хабиб будет драться с Максом Холлоуэем за чемпионский пояс", – цитирует Магомедова Спортбокс.Ru.
В своем Instagram высказался на эту тему и сам российский боец. По его словам, это должно послужить американцу уроком. Тем самым он дал понять – бой в самом деле не состоится.
"Насчет этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай, в голове, конечно, много мыслей, но на тебя похожим не буду. Надеюсь, что этот урок научит тебя следить за языком".
Tony heal up man. Just want to advise you, don’t talk too much anymore. Lot of thoughts in my head right now, but I don’t want to become like you. Hope, this lesson will teach you watch your mouth. ❗️ На счёт этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай, в голове конечно много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь этот урок научить тебя следить за языком. #ready #ufc223 #Alhamdulillah #победатолькоотВсевышнего
Напомним, что титульный бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен был состояться 7 апреля в американском Бруклине в рамках турнира UFC 223. Известно, что в поединке между Хабибом и Максом будет также разыгрываться титул полноценного чемпиона UFC в легком весе.
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