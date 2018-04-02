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2 апреля 201803:59

Скончался художественный руководитель "Театра.doc" Михаил Угаров

Александра Краснова/ТАСС

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Драматург, режиссер, основатель и художественный руководитель московского театра документальной пьесы "Театр.doc" Михаил Угаров скончался на 63 году жизни.

"У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич", — говорится в сообщении, которое опубликовано на странице театра в социальной сети Facebook.

Также о кончине Угарова написала на своей странице в соцсети режиссер Марина Разбежкина, передает РИА Новости. Она уточнила, что причиной смерти драматурга стал внезапный сердечный приступ.

Михаил Юрьевич Угаров – российский драматург, режиссер кино и театра, сценарист, участник оргкомитета, а также один из организаторов фестиваля молодой драматургии "Любимовка", художественный руководитель "Театра.doc", художественный руководитель "Центра драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина", идеолог движения "Новая драма", руководитель семинара молодых драматургов.

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Скончался художественный руководитель "Театра.doc" Михаил Угаров

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