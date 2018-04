Александр Овечкин провел 1000 матч за "Вашингтон Кэпитэлз" в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпитэлз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз" провел свой 1000 матч в составе столичного клуба.

It's official! Congrats to @ovi8 on playing in his 1000th @NHL Game! #OV1000 #ALLCAPS pic.twitter.com/zZxfnSzLuQ

Он стал седьмым российским хоккеистом, кому достигалась эта почетная цифра. Ранее этот рубеж в разные времена покорялся Сергею Зубову (1068 матчей), Алексею Житнику (1085), Вячеславу Козлову (1182), Сергею Федорову (1179), Сергею Гончару (1301) и Алексею Ковалеву (1316).

Однако именно Ови является единственным в истории НХЛ игроком из России, кто сыграл все матчи за один клуб Национальной хоккейной лиги. За "Вашингтон" россиянин выступает с 2005 года, лишь раз прервав свои выступления в связи с локаутом, из-за чего часть сезона 2012/13 провел в московском "Динамо".

С круглой цифрой россиянина поздравил как сам клуб Овечкина, так и остальные спортивные команды из Вашингтона. Так, в Twitter свои поздравления опубликовали клуб по американскому футболу "Вашингтон Редскинз" и баскетбольный "Вашингтон Уизардз".

Congrats to @ovi8 on becoming the first @Capitals player to reach 1,000 games with the team! #OV1000 #ALLCAPS pic.twitter.com/81FjHdM5f0