"Вашингтон" подарил Овечкину на юбилей победу над "Питтсбургом"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпитэлз" на выезде одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" со счетом 3:1. Автором победной шайбы стал Дмитрий Орлов, который забил после паса Евгения Кузнецова. Еще два гола в активе Ти Джея Оши и Тома Уилсона. Единственную шайбу "пингвины" забросили меньше чем за четыре минуты за финальной сирены. Ее автором стал Патрик Хернквист с передачи Евгения Малкина.

Примечательно, что этот матч стал юбилейным для еще одного российского легионера "Вашингтона" Александра Овечкина. В матче против "Пинвинз" россиянин вышел на лед в свитере "Кэпитэлз" в тысячный раз. Однако сам Ови в этом матче не смог отметиться результативными действиями.

Среди остальных поединков игрового дня отметим крупное поражение "Тампы Бэй Лайтнинг" от "Нэшвилл Предаторз". Российский голкипер "молний" Александр Василевский отразил 21 бросок по своим воротам, однако соперник все равно четырежды поразил его ворота. Никита Кучеров и Михаил Сергачев также не смогли помешать "Нэшвиллу" одержать победу со счетом 4:1.

В еще одной игре "Нью-Джерси Дэвилз" в гостях минимально победил "Монреаль" Канадиенс" со счетом 2:1.