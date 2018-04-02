В Новосибирской области зарегистрирован первый случай смерти от гриппа

В Новосибирской области скончался один человек из числа заболевших гриппом. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Как уточняется, в Болотнинской ЦРБ была зарегистрирована смерть пациента 1958 года рождения с диагнозом "грипп". Вирус идентифицировали – это A(H1N1).

Было проведено эпидемиологическое расследование. Установили, что пациент не был вакцинирован и обратился к врачам за помощью слишком поздно – на шестые сутки с начала заболевания.

В целом в регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, передает агентство "Интерфакс".