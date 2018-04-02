Станислав Черчесов: результаты сборной России не портят болельщикам настроение

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результаты российской команды после товарищеских игр с Бразилией (0:3) и Францией (1:3). По его словам, они не расстраивают болельщиков России.

"Мы никогда не хотим ставить возле своих ворот "автобус", — сказал наставник, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на телепередачу "После футбола". – Другое дело, что в первое время необходима притирка людей друг к другу. У нас Зобнин и Головин не были в команде с Кубка конфедераций – только сейчас они встречаются. Есть нюансы, с которыми сталкивается каждый трренер".

"Если мы не выигрываем, то, конечно, некоторый осадок остается, но все, что касается игры и взаимопонимания, то с французами все было уже намного позитивнее. У болельщиков портится настроение из-за результатов? Кто вам такое сказал? У моих соседей не портится. Если у вас портится, то выключайте. После матча с Бразилией ни один человек в команде не говорил о каких-то наших проблемах".