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2 апреля 201807:37

Афганский спецназ заподозрили в помощи талибам

фото: Global Look Press

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Афганский спецназ заподозрили в том, что через него талибы получают американские приборы ночного видения, передает "Россия 24".

Источники The New York Times сообщают, что после возвращения с задания против радикалов афганские бойцы не смогли вернуть 49 высокотехнологичных устройств, каждое из которых стоит 3 тысячи долларов.

По словам информаторов издания, в Пентагоне считают, что оказавшаяся у талибов техника позднее попадает к террористам и используется в зонах конфликтов вне Афганистана. The New York Times отмечает: с 2014 года количество ночных атак талибов выросло вдвое.

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