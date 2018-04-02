Сергей Сироткин: надеюсь на улучшение результата в Бахрейне

Российский гонщик команды "Формулы-1" Williams Сергей Сироткин накануне предстоящего Гран-при Бахрейна поделился своими ожиданиями от этапа. Россиянин признался, что ждет от себя улучшения результатов по сравнению со стартовым Гран-при Австралии.

"Трасса в Мельбурне оказалась для нас значительно сложнее, чем мы себе ее представляли, – цитирует Сироткина "Советский спорт" со ссылкой на Autosport.com. – По объективным причинам нам не удалось проехать необходимое количество кругов для набора формы в квалификации. И с моей стороны очень многое можно улучшить. Есть надежда, что в Бахрейне будет лучше, и я обязательно сделаю это".

"В Австралии мы не смогли раскрыть потенциал машины, и мы получим более перспективную картину, если проанализируем каждую конкретную сессию, сведем ее в единую аналитику с корректировками на топливо и иные условия. Надеюсь, что мы четко проведем предстоящее Гран-при и увидим, что у нас получается по расчетам".

Напомним, что Гран-при Бахрейна пройдет 8 апреля на трассе "Сахир".