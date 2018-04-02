В Якутии спасатели освободили из снежных заносов 15 человек, застрявших в пургу на дороге

В Якутии пятнадцать человек (в том числе шестеро детей) были спасены после того, как их автомобили застряли на дороге, занесенной снегом. Такие данные сообщили представители КГУ "Служба спасения республики Саха (Якутия)".

Как уточняется, 31 марта три автомобиля ехали в село Первый Кюлятцы из села Верхневилюйск. Из-за сильного ветра и пурги машины попали в снежный плен.

На помощь к ним отправились оперативная группа Вилюйского поисково-спасательного отряда службы спасения Якутии, а также волонтеры Вилюйской инспекции охраны природы и Россоюзспаса. С помощью трактора и вездеходов все пострадавшие были благополучно эвакуированы до места назначения. Всего были спасены 15 человек, передает РИА Новости. В первую очередь спасатели эвакуировали шестерых детей. К настоящему времени жалоб на здоровье не поступало.

30 марта спасатели помогли также выбраться из снежных заносов на трассе Якутск – Сангары четырем автомобилям, в которых ехали 12 пассажиров (в том числе четверо детей).