Тони Фергюсон заявил, что получил травму случайно

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон извинился за отмену поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова и заявил, что получил травму в результате случайного инцидента. Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен был состояться 7 апреля в Нью-Йорке.

"Я не могу описать словами, насколько сильно я раздражен и сердит сейчас, — заявил Фергюсон, которого цитирует ТАСС. — В пятницу я выполнял свои медийные обязательства перед UFC и, когда я находился в студии, со мной произошел случайный инцидент, в результате которого я повредил связки колена. Мой доктор и врач UFC сказали, что я не могу драться, а один из них сказал, что мне нужна операция".

"Хочу извиниться перед всеми поклонниками, UFC, моими товарищами, тренерами, друзьями и, самое главное, моей семьей", — добавил он.

Из-за травмы Фергюсона соперником Нурмагомедова в бою титул чемпиона организации будет другой американец — Макс Холлоуэй.