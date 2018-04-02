У православных верующих началась Страстная седмица

У православных христиан сегодня началась последняя неделя перед Пасхой – Страстная седмица, во время которой верующие соблюдают самый строгий пост и вспоминают земные страдания Иисуса Христа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ежедневно будет совершать богослужения в храмах Москвы: Донском, Высоко-Петровском монастыре, а также в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

Каждый из дней этой недели называют великим по значимости евангельских событий. Так, в Великий понедельник Русская православная церковь вспоминает иссушение бесплодной смоковницы, которая символизирует человеческую душу, не одухотворенную общением с Богом, а в Великий четверг — Тайную вечерю, на которой Христос установил таинство причастия. Самый скорбный для христиан день – Страстная пятница, во время которой верующие вспоминают осуждение осуждение Христа, его возведение на Голгофу и распятие.

Богослужения Великой субботы связаны с погребением Спасителя, но в этот же день начинаются приготовления и к великому празднику, освящаются пасхальные яства. Самая торжественная служба пройдет в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля. Патриарх Кирилл проведет ее в храме Христа